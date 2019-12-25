Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора "Ленфильма"

Александр Беглов отметил, что петербургская культура понесла тяжелую утрату.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам бывшего директора "Ленфильма" – режиссера Виталия Аксенова. Сообщение распространила 17 октября пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что город сыграл огромную роль в его судьбе. На протяжении 20 лет Аксенов преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Напомним, бывший директор "Ленфильма" Виталий Аксёнов скончался на 90-м году жизни.

Информацию об утрате подтвердил также "Росбалт" со ссылкой на Елену Константинову, завкафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. В этом вузе Аксёнов преподавал в мастерских по народной художественной культуре. По словам Константиновой, жизнь кинорежиссера отнял коронавирус, с которым Аксёнов лежал в ковидном госпитале. Мужчина вроде бы шел на поправку и был бодр, но вирус оказался сильнее.

Виталий Аксенов – советский и российский режиссер-постановщик, сценарист, писатель, заслуженный деятель искусств РФ. До "Ленфильма", который он возглавлял в 1982-1985 годах, Аксёнов был известен как мастер научно-популярного кино. Его самыми известными работами стали фильмы "Как стать звездой", "Синие зайцы, или Музыкальное путешествие", часть сериалов "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей".

Фото: Piter.tv