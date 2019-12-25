В Петербурге умер детский писатель Михаил Яснов

Поэту и переводчику было 74 года.

Вечером 27 октября в Петербурге ушел из жизни детский писатель, поэт и переводчик Михаил Яснов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Ася Петрова.

Михаил Яснов увлекся художественным переводом и поэзией для детей сразу после окончания филологического факультета ЛГУ имени Жданова. В 1982 году Яснов стал Членом Союза писателей, позднее стал участником Гильдии "Мастера литературного перевода", также писатель руководил студией художественного перевода при Французском институте Петербурга. Получил множество литературных наград и неоднократно становился лауреатом литературных конкурсов.

Из-под пера Яснова вышли известные многим детям "Чучело-мяучело", "Лекарство от зевоты", "Щенячья азбука", разнообразные считалочки и многое другое.

Яснову было 74 года. Причина смерти писателя не уточняется.

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Фото: Ася Петрова / Facebook