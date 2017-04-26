В Следственном комитете назвали возможную причину пожара в Мурино

Пламя охватило территорию ангара из металлоконструкций. Пострадавших нет.

На месте крупного пожара в промзоне Мурино проводится доследственная проверка. Как рассказала пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ленобласти, вчера вечером огонь охватил участок площадью 20 тыс. кв. м. На нем находился ангар из металлоконструкций, в котором производилась сборка каркасных домов. По информации ведомства, предварительной причиной возгорания считают неисправность в электропроводке.

На данный момент специалисты провели досмотр территории, используя квадрокоптер. Также были опрошены собственник и арендатор участка, прораб, начальник отдела архитектуры администрации и сотрудник службы охраны.

Во время инцидента никто не пострадал. Мероприятия СК продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала участников драки в Мурино.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области