Вечером промзону Мурино охватил пожар

В небо поднялись огромные клубы дыма.

Вечером понедельника, 9 августа, на границе Петербурга случился пожар. Судя по данным очевидцев в соцсетях, внушительный дымовой столб поднялся над промышленной зоной в Мурино за ЖК "Новая Деревня".

Сигнал о происшествии поступил примерно в 20:40. На место тут же выдвинулась спасатели. Предварительно огонь охватил складские помещения.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стала известна причина пожара на складах Ozon в Истре.

Фото: Piter.TV