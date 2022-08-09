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Вечером промзону Мурино охватил пожар

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В небо поднялись огромные клубы дыма.

Вечером понедельника, 9 августа, на границе Петербурга случился пожар. Судя по данным очевидцев в соцсетях, внушительный дымовой столб поднялся над промышленной зоной в Мурино за ЖК "Новая Деревня".

Сигнал о происшествии поступил примерно в 20:40. На место тут же выдвинулась спасатели. Предварительно огонь охватил складские помещения.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стала известна причина пожара на складах Ozon в Истре.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, мурино, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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