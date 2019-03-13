Стала известна причина пожара на складах Ozon в Истре

Эксперт полагает, что происшествие вызвано нарушением техники безопасности.

В среду, 3 августа, в городском округе Истра под Москвой загорелся склад компании Ozon. Пожар тушили практически сутки — с огнём справились к утру четверга. Уже установлено, что на складе было предусмотрено помещение для горючих материалов, однако оно не пострадало. Поскольку пламя распространилось на площадь 55 тыс. кв. м., эксперты полагают, что легковоспламеняющиеся материалы могли находиться в небезопасном месте. Об этом сообщил Ведущий эксперт ООО "Научно-производственная компания — Фонд Пожарной Безопасности Константин Кузнецов в беседе с телеканалом "360".

Напоним, что видео с пожаром появилось на Telegram-канале Mash. на кадрах видно, что огонь уже перекинулся на полки с товарами, которые нельзя хранить вне специального помещения. По словам Кузнецова, каждый из товаров имеет показатель горючести — определить его можно по отметке в виде буквы "Г" и цифры от нуля до четырёх, в зависимости от силы показателя.

По кадрам, которые я видел, могу сказать, что это точно не негорючие и точно не трудногорючие материалы. Уровень „Г 2" и выше. Константин Кузнецов, Ведущий эксперт ООО "Научно-производственная компания — Фонд Пожарной Безопасности

Специалист добавил, что наличие материалов с высоким показателем к горючести подтверждает тот факт, что огонь распространялся очень быстро. Также, судя по видеозаписям, над помещением вился черно-серый дым.

По словам министра Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Габрияна, в сентябре 2021-ого года на указанном складе была проведена итоговая проверка.

Инспекторы Главгосстройнадзора установили, что все системы противопожарной защиты смонтированы в полном объеме в соответствии с проектом. Имитация огня на проверке активировала автоматическое пожаротушение. Артур Габриян, министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве

Ранее мы сообщили о том, что в здании производственного склада в Казани произошел пожар.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ