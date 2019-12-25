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В Истре загорелись склады Ozon
Сегодня, 14:16
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В Истре загорелись склады Ozon

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Столб чёрного дыма засняли проезжающие водители.

В среду, 3 августа, в селе Петровское городского округа Истра вспыхнули склады компании интернет-ретейлера Ozon, на которых хранились товары. Проезжающие по окрестным дорогам водители засняли столб чёрного дыма, идущий от ангаров. 

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного примерно в 12:33. За это время выгорела обстановка на площади 20 тыс. кв. м. Пожарные продолжают бороться с огнём. 

Здания смогли покинуть около 1 тыс. человек. По предварительной информации, помощь медиков и спасателей им не понадобилась. 

Ранее мы сообщили о том, что пожар на "Адмиралтейских верфях" локализовали в Петербурге.

Фото: Ozon

Теги: ozon, горение складов, московская область, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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