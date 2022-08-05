В здании производственного склада в Казани произошел пожар

С места событий в больницу с ожогами отправлен один сотрудник местного производства.

Пожарные тушат возгорание в здании производственного склада в поселке Киндери в Казани. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. Известно, что пламя начало распространяться около 09:50 утра по адресу улица Асылъяр, 52. По предварительной информации, на текущий момент происходит открытое горение здания.

Позже у местных журналистов появилась информация о локализации пожара. Это произошло в 11:15 часов по местному времени. Специалисты смогли заблокировать продвижение огня на территории в 900 квадратных метров. В пострадавшем посещени располагается склад изготовления незамерзающей жидкости.

Угроза распространения огня и прочих опасных факторов пожара снята. пресс-служба ГУ МЧС по Казани

В результате пожара пострадавшим считается один сотрудник производства. ПМедики госпитализировали пациента с ожогами.

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Фото и видео: Вконтакте / Регион-116 | Казань