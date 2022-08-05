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На трассе М-5 "Урал" в Самарской области произошел пожар в кафе

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Никто не пострадал в ходе возгорания.

На 977-километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Комсомольском районе города Тольятти в кафе "Лесная сказка"  произошло возгорание. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС подчеркнули, что пламя начало распространяться по помещению около девяти часов утра. Специалисты занимались тушением огня по повышенному рангу сложности. В результате оперативных работ никто не пострадал. В ликвидации пламени принимали участие 57 человек личного состава и 18 единиц спасательной техники.

Прибывшими подразделениями установлено, что горит двухэтажное здание на площади 400 квадратных метров.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Позже поступили сведения об увеличении площади пожара до 750 кв. м. До прибытия пожарной бригады из здания самостоятельно эвакуировались десять человек. КОличество задействованных в работах специалистов увеличилось до 120 при 47 единицах спецтехники. Также для тушения привлечен пожарный поезд.  Ликвидировать огонь в ГУ МЧС смогли в 11:33 по местному времени (10:33 утра по времени Москвы).

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Фото и видео: Вконтакте / ЧП САМАРА / Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24

Теги: гу мчс, регионы, самарская область, трасса м-5, урал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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