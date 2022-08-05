В Росжелдоре сообщили о перевозке в Крым за полгода 1,4 млн пассажиров

Алексей Дружинин рассказал о стремлении нарастить объемы пассажироперевозок на полуостров.

В Росжелдоре сообщили о перевозке в Крым за полгода 1,4 миллиона пассажиров. Информацией в рамках рабочей встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным поделился глава профильного федерального агентства Алексей Дружинин. Эксперт пояснил, что данный показатель на 65% больше, чем фиксировался на аналогичный показатель в прошлом году. В общей сложности за летний период в ведомстве планируют перевезти 2,5 млн человек в сторону туристического региона.

За шесть месяцев уже перевезено в направлении Крыма 1,4 млн пассажиров, что на 65% больше… Всего в летний период планируем перевезти более 2,5 млн пассажиров. Алексей Дружинин, глава Росжелдора

Глава Росжелдора добавил руководителю кабинета министров России, что инфраструктура КЖД (Крымских железных дорог) сейчас максимально задействована для пассажирских перевозок.Ведомство продолжает искать способы по увеличению объемов перевозок на полуостров.

Мишустин: Росжелдор выполняет важнейшие задачи по повышению доступности ж/д транспорта.

Фото и видео: Правительство России