Полиция задержала участников драки в Мурино

В отделение доставили пятерых хулиганов.

Во вторник, 9 августа, правоохранители задержали в Ленинградской области участников массовой драки в Мурино, которая произошла в конце прошлой недели. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка.

В отделение поместили пятерых мужчин в возрасте от 28 до 37 лет. Ранее в их отношении уже возбудили уголовное дело.

Напомним, что массовую драку наблюдали жители Екатерининской улицы примерно в 23:30 воскресенья. Дебоширы использовали баллончики со слезоточивым газом, а один из хулиганов пустил в ход пневматическое оружие. Один из участников конфликта угодил в больницу.

Свидетелем потасовки оказался боец ММА Артём Тарасов, который позже рассказал о произошедшем. Он также оказался в числе задержанных.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновом Бору пара напала на пенсионера с ножом и украла телефон.

Фото: Piter.TV