  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:18
30
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

После драки со стрельбой в Мурино возбудили уголовное дело

0 0

С места конфликта госпитализировали мужчину.

Вечером воскресенья, 7 августа, жители домов на Екатерининской улице в Мурино наблюдали из окон массовую драку. В конфликте участвовали по меньшей мере 20 человек, была слышна стрельба. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Как отмечают правоохранители , сообщение о стрельбе с применением пневматики поступило примерно в 23:00. С места драки госпитализировали 26-летнего мужчину в удовлетворительном состоянии.

На данный момент оперативники заняты поиском участников конфликта. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге девятиклассница воткнула нож в грудь подростка во время ссоры.

Видео : ВКонтакте / Мурино сегодня

Теги: драка, криминал, мурино, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии