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В Петербурге девятиклассница воткнула нож в грудь подростка во время ссоры
Сегодня, 13:46
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В Петербурге девятиклассница воткнула нож в грудь подростка во время ссоры

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Невском районе девятиклассница воткнула нож в грудь 18-летнего знакомого во время ссоры. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Российском проспекте. Потерпевший и 16-летняя школьника распивали алкогольные напитки. В ходе ссоры она ударила знакомого ножом в грудь, после чего скрылась. Ее задержали по горячим следам.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что девушка неоднократно сбегала из дома и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ее отпустили из отделения полиции под обязательство о явке.

Ранее мы сообщали, что неадекват украл ребенка с детской площадки в Невском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: девятиклассница, петербург, подросток, удар ножом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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