С места драки в Мурино госпитализировали мужчину

Пострадавший покинул больницу после получения медицинской помощи.

После массовой вечерней драки со стрельбой в Мурино был госпитализирован 26-летний мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что инцидент произошёл у дома №2 на Екатерининской улице в воскресенье, 7 августа, примерно в 23:15. Очевидица произошедшего рассказала, что наблюдала через окно своей квартиры драку нескольких мужчин, один из которых открыл огонь из пневматического оружия. Затем все участники конфликта скрылись с места проишествия.

Примерно в 0:43 8 августа в Токсовскую РБ 26-летний мужчина. Его госпитализировали с места драки с ранами подбородка, грудной клетки и бедра. После оказанной помощи пострадавший покинул медучреждение.

С места происшествия оперативниками изъято 11 гильз, 3 газовых аэрозольных баллончика, нож, следы пальцев рук и смывы вещества бурого цвета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее СК предъявил обвинение петербуржцу, похитившему мальчика на детской площадке.

Видео: Piter.TV