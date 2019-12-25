СК предъявил обвинение петербуржцу, похитившему мальчика на детской площадке

По информации Piter.tv, дома у незнакомца ребенок прятался под диваном.

Следственный комитет РФ по Петербургу предъявил обвинение мужчины, который, предположительно, похитил ребенка с детской площадки на улице Шелгунова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 6 августа мужчина 1977 года обманным путем увел семилетнего ребенка к себе домой. Затем он удерживал мальчика у себя в квартире. Как узнал Piter.tv, прибыв в дом заявителя, стражи порядка услышали громкую музыку и нервный смех в квартире петербуржца. Злоумышленник состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Уголовное дело возбуждено по статье "Похищение человека". Мужчине пока не избрали меру пресечения. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv