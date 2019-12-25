Блогер и боец Артем Тарасов оказался в Мурино во время массовой драки

На массовой драке в Мурино присутствовал блогер и боец ММА Артем Тарасов. Утром 8-го августа он репостит видео с конфликта в своем Telegram-канале, а также предлагает своим подписчикам узнать, "как все было на самом деле".
Тарасов отметил, что в стрельбе он не принимал участие.
Я даже стрелять-то не знаю как и толком оружия никогда у руках не держал!
написал Артем Тарасов.
В разговоре с "Фонтанкой" блогер сказал, что его "пригласили стать миротворцем знакомые из Всеволожского района области". Когда они приехал на место, стрельба уже началась. Конфликт, по его словам, произошел между спортсменами и "блатными", стреляли вторые.
Подписчикам Тарасов о произошедшем пока не рассказал. Видимо, держит интригу.
Напомним, конфликт произошел в 24-м часу 7 августа на Екатерининской улице. Один человек получил ранение.
Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @artemtarasov_mma
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