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Блогер и боец Артем Тарасов оказался в Мурино во время массовой драки
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Блогер и боец Артем Тарасов оказался в Мурино во время массовой драки

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По его словам, стреляла вторая стороны.

На массовой драке в Мурино присутствовал блогер и боец ММА Артем Тарасов. Утром 8-го августа он репостит видео с конфликта в своем Telegram-канале, а также предлагает своим подписчикам узнать, "как все было на самом деле".

Тарасов отметил, что в стрельбе он не принимал участие.

Я даже стрелять-то не знаю как и толком оружия никогда у руках не держал!

написал Артем Тарасов. 

В разговоре с "Фонтанкой" блогер сказал, что его "пригласили стать миротворцем знакомые из Всеволожского района области". Когда они приехал на место, стрельба уже началась. Конфликт, по его словам, произошел между спортсменами и "блатными", стреляли вторые.

Подписчикам Тарасов о произошедшем пока не рассказал. Видимо, держит интригу.

Напомним, конфликт произошел в 24-м часу 7 августа на Екатерининской улице. Один человек получил ранение.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @artemtarasov_mma

 

Теги: артем тарасов, драка, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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