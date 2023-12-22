Рэнд Пол призвал Украину отказаться от членства в НАТО.

Американская политическая элита застряла в прошлом и отказывается от даже малейших попыток наладить отношения с Москвой. Соответствующее заявление сделал местный сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью телеведущему Такеру Карлсону в его собственной программе. По мнению конгрессмена, антироссийская позиция властей в Вашингтоне и законодателей может вызывать "некоторое недоумение".

Думаю, кто-то из этих людей, <...>, застрял в мышлении времен Холодной войны <...>. Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения с Россией. Рэнд Пол, политик США

Рэнд Пол прокомментировал судьбу собственного предложения по снятию санкционного давления с депутатов Государственной Думы в обмен на отказ российской стороны от симметричных рестрикций против американских конгрессменов. Такая инициатива набрала в профильном комитете сената США всего один голос "За". Республиканец уточнил, что для украинских властей лучшим решением будет отказаться о стремления сделать из страны часть НАТО.

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson, The Diary Of A Ceo Podcast