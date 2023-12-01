Рэнд Пол оценил шансы ВСУ на получение под свой контроль полуострова.

Украина уже не вернет для себя контроль над Крымом. Соответствующее заявление республиканский представитель от штата Кентукки Рэнд Пол сделал в эфире YouTube-канала Daniel Davis Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что он просто не видит физического способа, который позволит армии киевского режима вытеснить с территории восточной части региона русские силы.

...И я не вижу способа вернуть Крым. Мы должны осознать, где мы находимся, <…> мы подошли к той точке, где мы могли бы начать переговоры, по сути, мы вернулись к тому положению, что было почти год назад. Рэнд Пол, сенатор США

Иностранный политик добавил, что единственной возможность для Киева добиться вывода российских войск были мирные переговоры в прошлом году, если бы они тогда согласились на нейтральный статус. Он добавил, что сейчас даже главком ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация зашла в тупик, а люди вновь начинают говорить о необходимости мирного урегулирования конфликта.

Американский сенатор рассказал, как новая помощь Киеву ослабит США.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive