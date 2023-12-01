Рэнд Пол рассказал, что запрос Белого дома о военной поддержке ВСУ не согласуется с реальностью.

Новая помощь киевского режима слабит американскую администрацию, потому что деньги для осуществления этой цели властям и законодателям придется занимать, а попытки Украины вернуть по свой контроль Крым или "вытеснить русских" успехом не увенчаются. Соответствующее заявление республиканский представитель от штата Кентукки Рэнд Пол сделал в эфире YouTube-канала Daniel Davis Deep Dive. Иностранный законодатель заметил, что еще год назад украинские власти не согласились бы на единственное важное условие для осуществление мирных переговоров с Москвой. Речь идет о вступлении государства в НАТО. Однако спустя год регионального конфликта от индустриальной базы не останется ничего.

Какой будет страна через год? Физически я просто не вижу возможности того, что они когда-либо смогут вытеснить русских или симпатизирующих русским украинцев с Украины. Я не вижу, как они смогли бы вернуть Крым. Рэнд Пол, сенатор США

Рэнд Пол объяснил ведущему шоу о том, что запрос администрации США о военной помощи Израилю и Украине на 105 миллиардов долларов не согласуется с той реальностью, в которой у Вашингтона фиксируется самый большой в мире внешний долг.

Сенатор США заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву $40 млрд.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive