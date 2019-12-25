Рэнд Пол считает, что Конгресс не должен губить экономику США.

Сенатор США заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву $40 млрд. Соответствующее заявление республиканский представитель от штата Кентукки Рэнд Пол сделал на заседании во время голосования за документ, проводимого в ускоренном режиме. По мнению политика, Вашингтон "не должен выбрасывать за дверь", а также оставлять без надзора военную помощь Украине

Наличие специального генинспектора - мы делали это в Афганистане - не остановило все растраты, но заставило жуликов дважды подумать, прежде чем украсть деньги. Рэнд Пол, сенатор Конгресса США

Законодатель напомнил коллегам о том, что присягал американской Конституции и национальной безопасности США, а не иностранному государству вне зависимости от уровня своего сочувствия к его ситуации. По мнению Пола, США не помогут Украине, если обрекут собственную экономику на гибель. По мнению сенатора, обычные жители страны чувствуют боль от инфляции, а Конгресс намеревался лишь ее усугубить. Рэнд Пол также выразил опасения в отношении дальнейших дефицитных расходов.

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