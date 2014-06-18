Конгрессмены США запретили Минфину менять на доллары российские СДР

Документ одобрен в Палате представителей 417 законодателями США.

Американские конгрессмены запретили местному Минфину менять на доллары российские и белорусские СДР (специальные права заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ). Палата представителей приняла соответствующий законопроект 11 мая. Инициативу поддержали 417 законодателей, еще двое высказались против.

Документ был предложен на рассмотрение Конгрессу США в начале марта в связи со специальной военной операцией на Украине. Инициатива также обязывает главу Минфина Джанет Йеллен вести консультации с третьими странами, чтобы те "аналогичным образом отказались от конвертации".

В тексте постановления уточняется, что министр по финансам США должна дать указание представителям Вашингтона в международных финансовых структурах, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, чтобы те выступали против оказания материальной поддержки РФ и Белоруссии. Исключением станет финансирование, направленное на удовлетворение основных потребностей гражданского населения.

Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму почти в 40 миллиардов долларов.

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