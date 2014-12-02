Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму почти в 40 миллиардов долларов

Средства пойдут на военную и гуманитарную поддержку.

Палата представителей американского Конгресса утвердила выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на беспрецедентную сумму. Речь идет практически о 40 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования в законодательном органе США.

На прошлой неделе президент Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных денежных средств киевскому режиму. Политик пояснил, что выделенные Конгрессом ранее средства практически исчерпаны. Он призвал законодателей немедленно одобрить его запрос на предоставление еще 33 млрд долларов.

Местные СМИ писали о том, что по результатам внутренних дискуссий американские конгрессмены достигли договоренности о выделении 39,8 миллиарда долларов помощи Украине. Этот показатель практически на семь миллиардов превышает запрос президента США. Расширенный пакет поддержки включает в себя как военные расходы, так и гуманитарные.

Глава ЕК: ЕС предоставил на поддержку Украины €4 млрд за последние 10 недель.

Фото и видео: YouTube / Reuters

