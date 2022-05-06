Глава ЕК: ЕС предоставил на поддержку Украины €4 млрд за последние 10 недель

Глава Европейской комиссии сообщила, что Евросоюз предоставил на военную поддержку Украины €4 млрд за последние 10 недель. Соответствующее заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, выступая на мероприятии, организованном газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Конгресс посвящен вопросу развития и будущему европейского региона.
Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины €4 млрд…для Европы многое стоит на кону.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
По мнению дипломата, украинский конфликт является для экономической системы Евросоюза более, чем стресс-тестом. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, в настоящее время украинские граждане защищают не только своей государство, но также и европейские ценности. Брюссель за счет введения антироссийских санкций делает все необходимое для того, чтобы лишить Москву источников доходов и "повысить цену" за проведение специальной военной операции.
Франция увеличит помощь Украине до €2 млрд.
Фото и видео: YouTube / FAZ
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