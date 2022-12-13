При землетрясении в турецкой Малатье погиб человек

Еще 69 человек получили травмы.

При землетрясении в турецкой Малатье погиб один человек. Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

Инцидент произошел в понедельник, 27 февраля. В районе города Йешилъюрт провинции Малатья было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Одно из зданий было обрушено.

Сообщается о 69 пострадавших в результате землетрясения. Они госпитализированы с различными травмами.

Ранее мы сообщали, что число жертв землетрясений в Турции достигло более 43,5 тыс. человек.

Видео: YouTube / Haberturk TV