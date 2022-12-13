Число жертв землетрясений в Турции достигло более 43,5 тыс. человек

В результате природных бедствий скончались 43 556 жителей.

Глава МИД Турции Сулейман Сойлу рассказал, сколько человек погибло в результате землетрясений в Турции. По данным политика, в результате природных бедствий скончались 43 556 жителей. Об этом сообщили в РБК сегодня, 23 февраля.



Мы несем ответственность перед каждым погибшим гражданином. Эту травму можно преодолеть только с помощью единства и солидарности. Сулейман Сойлу, глава МИД Турции

Министр внутренних дел Турции отметил, что вслед за землетрясением 6 февраля в стране произошло еще более 7,9 тыс. афтершоков. Были разрушены 600 тыс. домов.



Ранее на Piter.tv: в Таджикистане ночью 23 февраля произошло землетрясение.

Фото: Piter.tv