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Число жертв землетрясений в Турции достигло более 43,5 тыс. человек
Сегодня, 9:48
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Число жертв землетрясений в Турции достигло более 43,5 тыс. человек

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В результате природных бедствий скончались 43 556 жителей.

Глава МИД Турции Сулейман Сойлу рассказал, сколько человек погибло в результате землетрясений в Турции. По данным политика, в результате природных бедствий скончались 43 556 жителей. Об этом сообщили в РБК сегодня, 23 февраля.


Мы несем ответственность перед каждым погибшим гражданином. Эту травму можно преодолеть только с помощью единства и солидарности.

Сулейман Сойлу, глава МИД Турции

Министр внутренних дел Турции отметил, что вслед за  землетрясением 6 февраля  в стране произошло еще более 7,9 тыс. афтершоков. Были разрушены 600 тыс. домов.
 
Ранее на Piter.tv: в Таджикистане ночью 23 февраля произошло землетрясение.

Фото: Piter.tv

Теги: глава мид турции, землетрясения, турция, число жертв землетрясений
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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