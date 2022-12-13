В Таджикистане ночью 23 февраля произошло землетрясение

Эпицентр толчков находился в 66 км к юго-западу от Мургаба.

В Таджикистане сегодня, 23 февраля, произошло мощное землетрясение. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков находился в 66 км к юго-западу от Мургаба. Отметим, что в этом населенном пункте проживают 10,8 тыс. человек. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,1. Согласно данным Китайского сейсмологического центра, колебание земной поверхности магнитудой 7,2 зафиксировали в 03:37 (по московскому времени). Очаг находился на глубине 10 км.

Толчки почувствовали и в России. В Нижнеудинском районе Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 4,5. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: жительница Турции привела подробности о новых землетрясениях в стране.

Фото: Piter.tv