Жительница Турции привела подробности о новых землетрясениях в стране

По словам женщины, природная катастрофа застала жителей города Мерсин врасплох.

В понедельник, 20 февраля, в ряде турецких городов произошли новые землетрясения. Несколько зданий разрушены, есть погибшие. Жительница города Мерсин Гузель Зиатдинова рассказала телеканалу "360" о вынужденной эвакуации при первых толчках.

Я мыла посуду, и тут просто вся квартира ходуном зашла. Сперва я не поняла вообще, что происходит. Потом мне подруга говорит: „Бегом выбегаем, ты что не видишь, что землетрясение?" Мы просто вылетали. Гузель Зиатдинова, жительница города Мерсин

Женщина подчеркнула, что местные жители "вылетали и уезжали в истерике". Ответственный за дом предупредил жильцов сильных толчках ночью на следующий день, однако произошедшее стало шоком для Зиатдиновой и многих других граждан, которые были уверены, что подобный кошмар не может повториться.

Я была абсолютно уверена, что больше такого не будет. Ровно через две недели началось то же самое. Для меня это был просто шок, дверь просто ходуном [ходила], вот это не передать. Это не разлом, это просто плиты шатаются, и ты не понимаешь, что в этой ситуации делать. Гузель Зиатдинова, жительница города Мерсин

Напомним, по информации МВД Турции в результате новых землетрясений погибло 3 человека. Ещё 213 пострадали.

Фото: Телеграм / SHOT