Еще один местный житель серьезно пострадал.

При землетрясении в Индонезии погиб человек. Об этом местным журналистам рассказали представители местных властей. Ранее Геологическая служба США заявила, что подземные толчки зафиксированы около побережья провинции Восточная Ява в центральной части страны. Магнитуда природного бедствия достигла шести баллов. В Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии уточнили, что магнитуда землетрясения составила 6,7 балла.

Руководитель департамента по цунами и землетрясениям Рахмат Трийоно прокомментировал ситуацию прессе. Он призвал население страны сохранять бдительность, а также не ходить по опасным участкам суши. Специалисты опасаются схода оползней. В районе Лумаджанг в Восточной Яве из-за землетрясения зафиксирован камнепад. Из-за этого погибла местная жительница, которая проезжала по территории на мотоцикле. Также известно о еще одном пострадавшем. Им оказался муж жертвы. Несколько домов получили повреждения. Подземные толчки ощущались на Бали.

Пять землетрясений произошли за день на юго-западе Японии.

Фото: Pixabay.com