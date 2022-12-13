При взрыве в столице Черногории погиб один человек

Пострадали еще пятеро жителей Подгорицы.

При взрыве в Основном суде первой инстанции на территории города Подгорицы (столица Черногории) пять человек получили ранения, еще один - погиб. Экстренные ведомства и правоохранительные органы заметили, что жертвой стал преступник, который бросил гранату в здание. По другим сведениям, он привел в действие взрывное устройство. Трагедия зафиксирована в 11:35 утра по местному времени (в 13:35 по московскому времени). В настоящее время на месте работают специалисты. Известно, что злоумышленнику было 39 лет. Его имя не раскрывается.

Мужчина с инициалами М.Б. активировал, скорее всего, ручную гранату, при этом погиб. Пять человек, по имеющейся сейчас информации, получили ранения. заявление полиции Черногории

Состояние одного из раненых медики оценивают как тяжелое. Улицы возле здания суда в Подгорице на текущий момент перекрыты. В районе возникли большие автомобильные пробки из-за этого. Ранее местная компания "Радио и телевизия Црне Горе" уточнила, неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в помещение. В тот момент в суде находилось большое число людей.

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