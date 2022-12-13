Активист объяснил, что ВСу планировала атаковать военные корабли РФ в Черном море.

В подполье Николаевской области заявили об уничтожении базы украинских диверсантов, которые располагались на базе, размещенной в административном центре региона. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник. Молодой человек пояснил, что переданные Вооруженным силам России координаты помогли уничтожить тренировочный объект противника, на котором британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на корабли.

Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать. 25 февраля русские попали четко в цель. местный активист

Очевидец заметил, что взрыв оказался очень мощным, "детонировало очень долго", а украинский склад с боеприпасами был полностью уничтожен. Дополнительно удалось затопить много внутренний помещений на территории базы ВСУ. Специалист уверен, что противники при помощи британских кураторов должны были при нападении в непризнанный регион Приднестровье атаковать российские военный корабли в акватории Черного моря, на базе в Севастополе и около морского порта Одессы.

В Херсонской области задержали информатора украинских войск.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости