Пострадали еще более 50 человек.

При взрыве в мечети в Пакистане погибли 30 человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Dawn. Со ссылкой на правоохранительные органы в СМИ также говорится о том, что пострадавшими считаются свыше 50 жителей. Трагедия зафиксирована на территории города Пешавар, который является административным центром северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

В прессе добавили, что двое вооруженных террористов-смертников предприняли попытку пройти на пятничную молитву в мечеть. Они открыли стрельбу по представителям закона, которые находились у входа в здание, охраняя верующих. Во время перестрелки один из экстремистов проник внутрь помещения. Он привел в действие самодельное взрывное устройство.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Медики уточнили, что состояние десяти пациентов оценивается как критическое.

На западе Мексики нашли свыше 50 мешков с человеческими останками.

Фото и видео: YouTube / RAH News