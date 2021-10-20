При взрыве в мечети в Пакистане погибли 30 человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Dawn. Со ссылкой на правоохранительные органы в СМИ также говорится о том, что пострадавшими считаются свыше 50 жителей. Трагедия зафиксирована на территории города Пешавар, который является административным центром северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
В прессе добавили, что двое вооруженных террористов-смертников предприняли попытку пройти на пятничную молитву в мечеть. Они открыли стрельбу по представителям закона, которые находились у входа в здание, охраняя верующих. Во время перестрелки один из экстремистов проник внутрь помещения. Он привел в действие самодельное взрывное устройство.
В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Медики уточнили, что состояние десяти пациентов оценивается как критическое.
На западе Мексики нашли свыше 50 мешков с человеческими останками.
Фото и видео: YouTube / RAH News
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