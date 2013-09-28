При взрыве в Подмосковье частично обрушилось здание

С места происшествия в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

При взрыве в Московской области частично обрушилось здание. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. Инцидент зафиксирован утром 30 ноября (около 04:48 часов) на территории деревни Торбеево, расположенного в Люберцах. В ГУ МЧС уточнили журналистам "ТАСС" о том, что пострадали два ребенка. На данный момент причины взрыва неизвестны. На месте работает оперативная бригада

В подмосковной деревне Торбеево в частном доме предположительно произошел хлопок газа. Дом почти полностью разрушен. Пострадали двое детей. источник агентства

Специалисты заметили, что после взрыва газа не произошло дальнейшего возгорания конструкции. Пострадавшие были госпитализированы.

Спасатели нашли тела 18 погибших в шахте "Листвяжная".

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