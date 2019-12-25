Спасатели нашли тела 18 погибших в шахте "Листвяжная"

Транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы на объекте.

Спасатели обнаружили тела 18 погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте.

Установлено местонахождение 18 погибших, десять из них подготовлены к транспортировке. Из-за повышения концентрации метана горноспасатели вышли из шахты, поэтому транспортировку погибших пока приостановили. из сообщения МЧС РФ

Сейчас в "Листвяжной" проводятся необходимые работы по снижению концентрации метана. Это необходимо для предотвращения угрозы взрыва газа и возобновления поисковой деятельности.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. По последним данным, в медицинских учреждениях находятся 27 человек, из них один – в тяжелом состоянии. 49 пострадавших проходят лечение амбулаторно. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее эксперты поделились своими выводами после трагедии на шахте "Листвяжная".

Фото: администрация правительства Кузбасса