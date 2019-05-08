Эксперты поделились своими выводами после трагедии на шахте "Листвяжная"

Они считают, что нужно ужесточать ответственность за несоблюдение мер безопасности.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" поделились своим мнением о том, какие выводы можно сделать после трагедии на шахте "Листвяжная".

Авторы считают, что прежде всего нужно изменить подход к компенсации ущерба, по типу того, что сейчас происходит в части экологии.

Мы видим, как ущерб окружающей среде постепенно начинает обходиться в ощутимые деньги даже для огромных компаний, и эта тенденция будет только нарастать, стимулируя собственников увеличивать расходы на охрану окружающей среды и сокращение вреда. отметили эксперты.

В случае с "Листвяжной" ответственность должна быть не только на руководстве шахты, но и собственнике, прежде всего — материальная. Эксперты считают, что компенсации ущерба и штрафы должны быть такими, чтобы сводить на "нет" любую возможную экономию на мерах безопасности. В сочетании с уголовной ответственностью для непосредственных виновников это должно дать эффект, говорится в сообщении.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести около 240 человек. Кабмин направит около 80 миллионов рублей на помощь пострадавшим в шахте.

Фото: Instagram / @ms_listv