Кабмин направит около 80 миллионов рублей на помощь пострадавшим в шахте "Листвяжная"

Семьи погибших получат от правительства РФ по одному миллиону рублей.

Российское правительство направит около 80 миллионов рублей на помощь пострадавшим в результате трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с заместителями.

По его словам, материальная поддержка также будет оказана семьям погибших горняков и спасателей. Накануне денежные средства получили 60 пострадавших и семьи 27 погибших при инциденте, заявил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Выплаты были осуществлены из областного бюджет и бюджета Беловского района.

Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 80 миллионов рублей. Семьи погибших получат от федерального центра по одному миллиону рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Пострадавшие, здоровью которым был нанесен тяжкий и средней тяжести вред, получат по 400 тысяч рублей, а в случае легкой степени повреждений – в два раза меньше.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести около 240 человек. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. В настоящее время в медицинских учреждениях оказывается помощь 64 пострадавшим, четверо – в тяжелом состоянии. 12 человек проходят лечение на дому. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее выживший на шахте "Листвяжная" горноспасатель Заковряшин рассказал о своем спасении.

Видео: Правительство РФ