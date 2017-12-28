При взрыве в "Перекрестке" пострадала беременная петербурженка

По информации от медицинского персонала Мариинской больницы, в результате атаки на Кондратьевском проспекте, жертвой взрывника стала беременная женщина.
Пациентку привезли с осколочным ранением ноги. Сейчас жизни петербурженки ничего не угрожает. Как сообщают доктора, пострадавшая находится на 16 неделе беременности. Сейчас она лежит в неврологическом отделении. Угрозы выкидыша нет.
Напомним, что недавно стало известно о скором проведении операции для одного из пострадавших при взрыве. Также утром стала известна внешность подозреваемого в совершении преступления против общественности.