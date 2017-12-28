При взрыве в "Перекрестке" пострадала беременная петербурженка

Доктора Мариинской больницы следят за состоянием беременной пострадавшей при взрыве в "Перекрестке".

По информации от медицинского персонала Мариинской больницы, в результате атаки на Кондратьевском проспекте, жертвой взрывника стала беременная женщина.

Пациентку привезли с осколочным ранением ноги. Сейчас жизни петербурженки ничего не угрожает. Как сообщают доктора, пострадавшая находится на 16 неделе беременности. Сейчас она лежит в неврологическом отделении. Угрозы выкидыша нет.