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При взрыве в "Перекрестке" пострадала беременная петербурженка

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Доктора Мариинской больницы следят за состоянием беременной пострадавшей при взрыве в "Перекрестке".

По информации от медицинского персонала Мариинской больницы, в результате атаки на Кондратьевском проспекте, жертвой взрывника стала беременная женщина.
 
Пациентку привезли с осколочным ранением ноги. Сейчас жизни петербурженки ничего не угрожает. Как сообщают доктора, пострадавшая находится на 16 неделе беременности. Сейчас она лежит в неврологическом отделении. Угрозы выкидыша нет. 
 
Напомним, что недавно стало известно о скором проведении операции для одного из пострадавших при взрыве. Также утром стала известна внешность подозреваемого в совершении преступления против общественности. 
Теги: беременная , взрыв , кондратьевский проспект , перекресток
Категории: Новости СПб Происшествия

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