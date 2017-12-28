В Александринской больнице готовят операционную для одного из пострадавших при взрыве в "Перекрестке"

Пострадавшему при взрыве на Кондратьевском проведут операцию.

Заместитель главы Александровской больницы поделился информацией, что в ближайшее время одному из пострадавших проведут операцию. К хирургическому вмешательству готовится 60-летний гражданин Узбекистана.

По сведениям от медицинского персонала, пациенту в брюшную полость попал повреждающий элемент. По внешним признакам, деталь напоминает гайку. Известно, что большинство госпитализированных страдают от осколочных ранений.

Также сообщается, что ожидается, что в скором времени все пациенты, приехавшие после взрыва на Кондратьевском проспекте смогут вернуться домой.