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В Александринской больнице готовят операционную для одного из пострадавших при взрыве в "Перекрестке"

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Пострадавшему при взрыве на Кондратьевском проведут операцию.

Заместитель главы Александровской больницы поделился информацией, что в ближайшее время одному из пострадавших проведут операцию. К хирургическому вмешательству готовится 60-летний гражданин Узбекистана.
 
По сведениям от медицинского персонала, пациенту в брюшную полость попал повреждающий элемент. По внешним признакам, деталь напоминает гайку. Известно, что большинство госпитализированных страдают от осколочных ранений. 
 
Также сообщается, что ожидается, что в скором времени все пациенты, приехавшие после взрыва на Кондратьевском проспекте смогут вернуться домой.
 
Напоминаем, что со списком пострадавших можно ознакомиться здесь.
Теги: александровская больница , взрыв , кондратьевский проспект , операция , перекресток
Категории: Новости СПб

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