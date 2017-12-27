Появился список пострадавших при взрыве в "Перекрёстке"

Появился список пострадавших в результате взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском, 44

По данным СМИ, в списке пострадавших при взрыве в "Перекрёстке" значатся восемь человек:

Соловьева Галина Николаевна, 1982 года рождения;

Кобелева Инна Алексеевна, 1971 года рождения;

Аликулов Иврукул Избекович, в тяжелом состоянии (осколочная рана живота);

Лыгин Антон Константинович, 1980 года рождения;

Ушакова Елена Викторовна, 1964 года рождения;

Александрова Людмила Петровна, 1954 года рождения;

Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 года рождения;

Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 года рождения (на осмотре у врачей скорой помощи).

"Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы. Пострадавший, находящийся после взрыва в тяжелом состоянии направлен в Александровскую. В Елизаветинской больнице - 2 человека. В Мариинской - 4 человека", - сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в своём Twitter.

"Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших легкой и средней тяжести, ближе к удовлетворительной", - добавил он.

Видео: Piter.tv