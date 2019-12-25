Путешественники пытались разжечь костер.

При взрыве в Ивано-Франковской области Украины погибли двое туристов. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным экстренного ведомства, инцидент произошел в тот момент, когда путешественники пытались разжечь костер. Трагедия зафиксирована около 21:20 часа вечера 15 сентября около села Вороненко Надвирнянского района.

В долине Под-Берды во время разжигания костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли два человека, три человека травмированы, один человек получил контузию. пресс-служба ГС по ЧС Украины

В общей сложности на месте находились 12 человек, включая двух несовершеннолетних (2016 и 2018 годов рождения). Все пострадавшие доставлены в больницу. Спасатели уточнили, что для поиска и транспортировки туристов пришлось привлекать 30 сотрудников личного состава и шесть единиц спецтехники.

Задержан глава компании по обслуживанию газового оборудования взорвавшегося дома в Ногинске.

Фото: www.dsns.gov.ua

