При взрыве в Исламабаде погибли не менее пяти человек

В столице Пакистана взорвались несколько автомобилей.

По меньшей мере пять человек погибли, еще пятеро человек получили ранения при взрыве в Исламабаде. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию. Согласно данным от информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на телеканал Samaa TV, жертвами трагедии стали шестеро граждан, а еще 12 пострадали из-за взрыва, зафиксированного у здания окружного суда в столице Пакистана. Согласно данным от правоохранительных органов, подрыв связан с несколькими автомобильными средствами. Машины были припаркованы около здания на окраине города. Пострадавшие были экстренного госпитализированы в больницу. Их состояние медики оценили как тяжелое. На месте происшествия проводятся спасательные мероприятия.

По меньшей мере пять человек погибли и еще пятеро пострадали во вторник днем в результате взрыва у здания суда в Исламабаде. публикация в СМИ

Два человека погибли во время пожара в доме в Барнауле.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости