  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два человека погибли во время пожара в доме в Барнауле
Сегодня, 9:32
72
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Два человека погибли во время пожара в доме в Барнауле

0 0

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Два человека погибли во время пожара в доме в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в селе Бельмесево. Поступило сообщение о пожаре в частном доме. В тушении огня участвовали 22 специалиста и три единицы техники.

На месте происшествия обнаружены двое погибших, мужчина и женщина. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Выясняются все обстоятельства пожара.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде прогремел взрыв в многоэтажном доме.

Фото: МЧС Алтайского края

Теги: барнаул, дом, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии