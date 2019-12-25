Два человека погибли во время пожара в доме в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в селе Бельмесево. Поступило сообщение о пожаре в частном доме. В тушении огня участвовали 22 специалиста и три единицы техники.
На месте происшествия обнаружены двое погибших, мужчина и женщина. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Выясняются все обстоятельства пожара.
Фото: МЧС Алтайского края
