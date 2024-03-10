В Волгограде прогремел взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел вечером 9 ноября на улице Маршала Еременко. Сообщается, что в результате взрыва квартиру заполонил дым. Кроме того, взрывной волной в соседних квартирах выбило стекла.
Прибывшие на место происшествия медики вынесли из помещения одного пострадавшего. Точные причины взрыва выясняются. Пожар в результате взрыва был быстро потушен сотрудниками МЧС.
Видео: Telegram / SHOT
