В Волгограде прогремел взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 9 ноября на улице Маршала Еременко. Сообщается, что в результате взрыва квартиру заполонил дым. Кроме того, взрывной волной в соседних квартирах выбило стекла.

Прибывшие на место происшествия медики вынесли из помещения одного пострадавшего. Точные причины взрыва выясняются. Пожар в результате взрыва был быстро потушен сотрудниками МЧС.

Видео: Telegram / SHOT