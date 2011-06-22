  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:39
69
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

При стрельбе в больнице в США пострадал один человек

0 0

Преступника разыскивает полиция.

При стрельбе в американской больнице пострадал один человек. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала WITN. Уточняется, что трагедия зафиксирована на территории города Голдсборо, расположенного в штате Северная Каролина. Местные власти объявили СМИ о том, что человек, получивший ранение, не получил повреждений, которые могли бы угрожать его жизни. По версии правоохранительных органов, стрельба носила бытовой характер. Уточняется, что преступник скрылся с места происшествия. В настоящее время его личность раскрыта полицией. Мужчину разыскивают.

На севере Индии 25 человек погибли в ДТП с участием автобуса.

Фото и видео: YouTube / CBS 17

Теги: голдсборо, северная каролина, стрельба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии