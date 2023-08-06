Среди погибших были двое мужчин и одна женщина.

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошел вечером 5 августа в юго-восточном округе. Полиция получила сообщение о стрельбе в жилом районе Гуд Хоуп Роуд. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили пять пострадавших. Трое из них скончались на месте от полученных ран.

Среди погибших были двое мужчин и одна женщина. Других пострадавших госпитализировали. Полиция Вашингтона проводит расследование случившегося.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе во Флориде пострадали девять человек.

Видео: YouTube / The Economic Times