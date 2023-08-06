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При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

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Среди погибших были двое мужчин и одна женщина.

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошел вечером 5 августа в юго-восточном округе. Полиция получила сообщение о стрельбе в жилом районе Гуд Хоуп Роуд. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили пять пострадавших. Трое из них скончались на месте от полученных ран.

Среди погибших были двое мужчин и одна женщина. Других пострадавших госпитализировали. Полиция Вашингтона проводит расследование случившегося.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе во Флориде пострадали девять человек.

Видео: YouTube / The Economic Times

Теги: вашингтон, жертвы, пострадавшие, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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