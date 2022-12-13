  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:23
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

При стрельбе во Флориде пострадали девять человек

0 0

Полиция задержала одного человека.

При стрельбе в штате Флорида пострадали девять человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел в городе Холливуд. Сообщается, что все началось со ссоры двух групп людей, в результате чего началась стрельба. Девять человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы.

Полиция задержала одного человека. Еще один подозреваемый находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что неизвестный открыл огонь на заправке рядом с трассой Хабаровск – Владивосток.

Видео: YouTube / WGN News

Теги: пострадавшие, стрельба, флорида
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии