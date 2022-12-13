При стрельбе во Флориде пострадали девять человек

Полиция задержала одного человека.

При стрельбе в штате Флорида пострадали девять человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел в городе Холливуд. Сообщается, что все началось со ссоры двух групп людей, в результате чего началась стрельба. Девять человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы.

Полиция задержала одного человека. Еще один подозреваемый находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что неизвестный открыл огонь на заправке рядом с трассой Хабаровск – Владивосток.

Видео: YouTube / WGN News