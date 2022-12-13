Неизвестный открыл огонь на заправке рядом с российской трассой

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Неизвестный мужчина открыл огонь на автозаправочной станции рядом с федеральной трассой "Хабаровск – Владивосток". Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала SHOT. В СМИ пояснили, что в этот момент на территории АЗС находились люди. Клиенты, которые услышали звуки выстрелов, в панике бросили свои транспортные средства и начали прятаться. Большая часть пуль в результате попала в здание торгового павильона. Сам преступник скрылся в лесополосе. Известно, что он был одет в камуфляжную форму. В настоящее время по факту инцидента сотрудниками Прокуратуры ведется проверка. Специалисты выясняют мотивы злоумышленника, а также вид оружия, которое он использовал. На текущий момент сведений о пострадавших нет.

В центре Москвы на Маросейке произошла перестрелка.

Фото и видео: Telegram / SHOT