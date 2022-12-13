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В центре Москвы на Маросейке произошла перестрелка

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Двоих человек пришлось госпитализировать.

В центре российской столицы произошла массовая драка, которая переросла в перестрелку. Соответствующее заявление сделали представители местного Telegram-канала 112. Специалисты объяснили, что стрельба зафиксирована на Маросейке, вблизи заведения  "Моряк и Чайка". Медикам пришлось госпитализировать с места событий двух граждан. В настоящее время представители правоохранительных органов получили задержанных зачинщиков конфликта из рук сотрудников Росгвардии. По предварительной версии случившегося, потасовка началась из-за бытового вопроса. Очевидцы пояснили журналистам, что трое мужчин что-то не поделили. В результате один из них достал оружие (пистолет) и несколько раз выстрелил.

В столице Азербайджана произошла перестрелка.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: маросейка, москва, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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