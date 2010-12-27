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В школе Сан-Франциско один человек был ранен во время стрельбы
Сегодня, 9:35
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nastya960
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В школе Сан-Франциско один человек был ранен во время стрельбы

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Урозы для учащихся в настоящий момент нет.

В штате Калифорния в четверг, 30 августа, во время стрельбы один человек получил ранение. Об этом сообщило в Twitter городское управление полиции.


Скриншот: Twitter@tigerbeat

Один человек получил не угрожающие жизни ранения в ходе инцидента.

 

San Francisco Police

В школе Сан-Франциско полицейские задержали трех человек и изъяли одно огнестрельное оружие. Подробности происшествия не разглашаются, но сейчас инцидент полностью исчерпан, школьникам и преподавателям ничего не угрожает. Тревога в школе отменена.

Телеканал АВС сообщает, что кто-то из учащихся пронес оружие на территорию школы, но выстрелил из него совершенно случайно.


Скриншот: San Francisco Police‏/ Twitter

Ранее на Piter.TV: Самая маленькая школа Ленобласти 1 сентября пополнится на 5 первоклашек.

Фото: twitter

Теги: сан-франциско , стрельба в школе , сша
Категории: Лента новостей Мировые новости

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