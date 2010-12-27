В школе Сан-Франциско один человек был ранен во время стрельбы

Урозы для учащихся в настоящий момент нет.

В штате Калифорния в четверг, 30 августа, во время стрельбы один человек получил ранение. Об этом сообщило в Twitter городское управление полиции.



Скриншот: Twitter@tigerbeat

Один человек получил не угрожающие жизни ранения в ходе инцидента. San Francisco Police‏

В школе Сан-Франциско полицейские задержали трех человек и изъяли одно огнестрельное оружие. Подробности происшествия не разглашаются, но сейчас инцидент полностью исчерпан, школьникам и преподавателям ничего не угрожает. Тревога в школе отменена.

Телеканал АВС сообщает, что кто-то из учащихся пронес оружие на территорию школы, но выстрелил из него совершенно случайно.



Скриншот: San Francisco Police‏/ Twitter

Ранее на Piter.TV: Самая маленькая школа Ленобласти 1 сентября пополнится на 5 первоклашек.

Фото: twitter