Самая маленькая школа Ленобласти 1 сентября пополнится на 5 первоклашек

А самая большая школа откроет свои двери для 2080 школьников.

В День знаний, 1 сентября, самая маленькая школа Ленобласти пополнится пятью первоклашками. Сообщает "КП в Петербурге".

В регионе до сих пор существуют образовательные учреждения с небольшим количеством учащихся. Например, Радогощинская начальная школа. Такие учебные заведения финансируют по специальным нормативам.

В этом учебном году 373 школы посадят за парты больше 150 учеников. При этом в 27 школах области будут обучаються около 60 человек.

Отметим, что самая большая школа откроет свои двери для 2080 школьников.

Фото: Pixabay