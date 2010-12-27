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Самая маленькая школа Ленобласти 1 сентября пополнится на 5 первоклашек
Сегодня, 22:00
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IRINA_CHALKINA
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Самая маленькая школа Ленобласти 1 сентября пополнится на 5 первоклашек

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А самая большая школа откроет свои двери для 2080 школьников.

В День знаний, 1 сентября, самая маленькая школа Ленобласти пополнится пятью первоклашками. Сообщает "КП в Петербурге".

В регионе до сих пор существуют образовательные учреждения с небольшим количеством учащихся. Например, Радогощинская начальная школа. Такие учебные заведения финансируют по специальным нормативам.

В этом учебном году 373 школы посадят за парты больше 150 учеников. При этом в 27 школах области будут обучаються около 60 человек. 

Отметим, что  самая большая школа откроет свои двери для 2080 школьников.

Фото: Pixabay

Теги: 1 сентября , день знаний 2018 , школы ленобласть
Категории: Лента новостей Новости СПб

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