При реставрации скульптур с Московских триумфальных ворот нашли тайник

Там были монеты российской чеканки, серебряный крестик, именные значки, а также стихи.

В мастерской продолжается реставрация фигур с Московских триумфальных ворот. Крылатых гениев начали очищать от грязи и краски. Всего специалисты приняли в работу 30 скульптур, многие из них после снятия старых слоев оказались в крупных трещинах. Помимо дефектов реставраторы нашли и тайники, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Восстановление архитектурного декора – не единственная цель реставрации. В ходе работ ученым предстоит выяснить, какие фигуры были созданы в Российской империи, а какие при Советской власти. К слову, за крылом одной из скульптур во время демонтажа был обнаружен тайник. Монеты российской чеканки, серебряный крестик, именные значки, а также стихи.

Тут написано май-июль 2002 года, и написано: "Тебе через 100 лет". Вполне возможно, что они надеялись, что следующая реставрация будет через сто лет, но мы немного испортили планы. Христина Шумилова, заместитель генерального директора реставрационной мастерской

В начале августа в Петербурге стартовала реставрация ограждения Красного моста.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"