При ракетном обстреле Геническа погибли два человека

Владимир Сальдо рассказал об атаке Storm Shadow по региону.

Вооруженные силы Украины обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска, расположенных на территории Херсонской области. б этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Владимир Сальдо. По информации от чиновника, противник мог выпустить по населенным пункта четыре ракеты Storm Shadow британского производства. Глава Херсонщины пояснил, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются властями. Журналисты уточнили, что по предварительным данным, по меньшей мере два человека стали жертвами трагедии. Одноэтажный жилой дом получил значительные разрушения. К месту произошедшего прибыли экстренные ведомства.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости